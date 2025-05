DOPPIETTA DELLA POLIZIA: il Comune di GRICIGNANO “costretto” a ordinare l’abbattimento delle palazzine dei pregiudicati Tessitore e Carusone

Finalmente qualcosa si muove su questo fronte. Certe famiglie ci tengono moltissimo a mostrare che le proprie attività criminali nono solo rendono, ma intimidiscono. Ci chiediamo, al riguardo, cosa abbiano fatto i sindaci e l’ufficio tecnico gricignanesi negli ultimi 20 anni. Collusi o impauriti? In tutti i casi il concetto d’infiltrazione non è campato in aria. IN CALCE ALL’ARTICOLO LE DUE ORDINANZE DI ABBATTIMENTO DELLE PALAZZINE DI CARUSONE E TESSITORE

GRICIGNANO D’AVERSA – I poliziotti del commissariato di Aversa, guidati dal primo dirigente, nonché vice questore Valerio Consoli, stanno mostrando, ultimamente, di avere l’occhio vispo. L’atro ieri, mercoledì, vi abbiamo dato notizia di un blitz sviluppatosi nell’abitazione, una palazzina che si erge vistosamente nell’abitato di Gricignano, di proprietà di Michele e Francesco Carusone personaggi non estranei al racconto della cronaca nera e della cronaca giudiziaria e, soprattutto, in dissidio pericoloso con la famiglia Tessitore, anch’essa raggiunta da un controllo della polizia di Aversa che ha ravvisato serie irregolarità urbanistiche nella loro importante ed estesa dimora (CLICCA E LEGGI IL NOSTRO ARTICOLO) La “visita” alla famiglia Carusone era finalizzata ad un controllo sulle armi detenute dall’ottantenne Michele Carusone. Un controllo di cui ancora non si conoscono gli esiti, anche se, a quanto pare, è stata trovata una pistola e due fucili regolarmente detenuti ma che ora, in considerazione dell’età di chi li possiede potrebbero essere oggetto di una revoca del permesso. Quello che invece è certa è la doppietta delle ordinanze di abbattimento. E qui subentra il discorso del Comune di Gricignano, dell’attuale sindaco Lettieri, dei suoi predecessori e dell’ufficio tecnico a nostro avviso costretti proprio per effetto delle verifiche della polizia di Stato che ha saputo coniugare per Carusone la verifica delle armi con la verifica della regolarità urbanistica di quella palazzina a firmare gli ordini di abbattimento il cui testo integrale vi pubblichiamo qui in calce

La doppietta si può riassumere anche come una manifestazione di par condicio da parte della polizia in quanto l’ordinanza riguarda sia la palazzina dei Carusone sia quella dei Tessitore