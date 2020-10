Doppio agguato di camorra. Chiesti 3 ergastoli in Corte di Assise di Appello. TUTTI I NOMI

CASAPESENNA (tp) – Doppio agguato di camorra processo in corte di assise di appello. Il procuratore generale chiede la conferma dell’ergastolo ai killer sotto accusa come mandanti del delitto di Nicola Villano e del tentato omicidio , alias nas e’ cane, e Claudio Giuseppe Virgilio, ritenuto lo specchiettista di quel raid di morte. Nel collegio difensivo sono sRaffaele Della Volpe: Cristoforo Dell’Aversano, Vincenzo Contetati impegnati gli avvocati Angelo Raucci e Paolo Caterino. Invece Antonio Iovine e Michele Zagaria, come presunti esecutori materiali, saranno processati separatamente. Il delitto avvenne nel 2001 in un autolavaggio ma il vero obiettivo era Della Volpe, secondo i racconti dei collaboratori di giustizia.