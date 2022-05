CAPUA – Banda del buco colpisce nella notte nella frazione di Sant’Angelo In Formis presso il centro scommesse e il tabacchi ricevitoria. I malviventi sono prima entrati nel tabacchi e dopo aver messo a segno il colpo hanno effettuato internamente un buco al muro comunicante per passare nella sala scommesse. In via di quantificazione il danno, sporta regolare denuncia.