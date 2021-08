DRAMMA a Ferragosto. Cristian trovato morto durante le vacanze

CASERTA – (Lidia e Christian de Angelis) Terribile notizia, il conosciuto e giovane Cristian Lettucci trovato senza vita mentre era in vacanza. Una dolorosa e ferale notizia ha sconvolto oggi Caserta. Lo stimato e benvoluto Cristian Lettucci, secondo quanto emerso, sarebbe stato trovato senza vita, probabilmente a causa di un malore che ha portato ad un arresto cardiocircolatorio, mentre era in vacanza con un amico. Nei prossimi giorni la salma rientrerà a casa dopo che le autorità avranno dato il via libera. Appena appresa la notizia numerosi i messaggi di addio e cordoglio.

Pubblichiamo quello del consigliere comunale Gianluca Iannucci che scrive: “Il Parco Cerasole è in lutto per l’improvvisa morte di Cristian Lettucci. Nel suo ricordo, mi unisco al dolore dei familiari e di tutti i suoi amici”

Questo scrive la sorella Carmen Lettucci “Dove sei Angelo mio che ci hai fatto no Amore mio fratello mioooooooooooooo perché perché eri così felice solare tutto in un solo nome Cristian come si fa senz e te Diooooo perché“. Sotto shock la comunità.