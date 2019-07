DRAMMA A MARCIANISE. 48enne muore nel sonno. Sconvolti i familiari

MARCIANISE – Stamattina nel rione Santella a Marcianise, un uomo di 48 anni, Francesco Tartaro, è stato trovato morto nel suo appartamento di Parco De Filippo. I familiari avevano notato che l’uomo non si era ancora alzato dal letto. Hanno provato a svegliarlo e si sono accorti che qualcosa non andava.

Lanciato l’allarme, sul posto è arrivata un’ambulanza i cui sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Probabilmente il 48enne è morto per un arresto cardiaco, sopraggiunto mentre dormiva. Il corpo si trova nel reparto di medicina legale dell’ospedale di Caserta.