Dramma a MARCIANISE. Vigili del fuoco fanno irruzione in casa e lo trovano morto

La tragedia in via Crescenzo Grillo

MARCIANISE – Non dà sue notizie da qualche giorno, vigili del fuoco fanno irruzione in casa e lo trovano morto. E’ la tragedia che si è consumata pochi minuti fa nel in via Crescenzo Grillo, nel centro storico di Marcianise. I vigili del fuoco, del distaccamento locale, sono intervenuti a seguito di una segnalazione. Fatta irruzione nell’appartamento hanno trovato un uomo privo di vita. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri della locale Compagnia; il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e il trasferimento all’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per l’esame autoptico.