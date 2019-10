DRAMMA a MONDRAGONE. Trovato morto in casa

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Non dava notizie di sé da diverse ore, non rispondendo né al telefono né al citofono, nella tarda serata di ieri, gli amici preoccupati hanno dato l’allarme. Quando i carabinieri sono entrati nell’ abitazione dell’ uomo in piazza San Francesco, si sono ritrovati di fronte ad una scena raccapricciante. Il giovane di nazionalità ucraina era riverso a terra privo di vita, fatale potrebbe essere stata una caduta dalle scale, ma la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. La vittima viveva di stenti in una casa tenuta in pessime condizioni igienico sanitarie. Non aveva un lavoro e per sopravvivere chiedeva l’elemosina all’incrocio semaforico di via Como, dove era solito sedere sul marciapiede davanti ad una concessionaria di auto, in attesa dell’automobilista di turno che gli offrisse qualcosa.

La salma è stata trasportata presso il reparto di medicina legale dell’ospedale di Caserta in attesa dell’esame autoptico.