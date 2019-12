DRAMMA A POZZUOLI. Prende l’auto del padre e va a sbattere. Muore a 15 anni

POZZUOLI (Christian e Lidia de Angelis) – Dramma a Pozzuoli: ragazzino prende l’auto del padre per una bravata, sbanda e muore. E’ successo nella tarda serata di ieri,d 2 dicembre quando Giuseppe De Pasquale un 15enne del posto ha preso l’auto del padre una Smart Forfour e si è messo alla guida unitamente ad un suo coetaneo, quando molto probabilmente a causa della sua inesperienza alla guida, ha sbandato con l’auto all’incrocio di viale Europa Unita con via Antonino Pio. La Smart si è completamente ribaltata catapultando letteralmente i due fuori dall’abitacolo, finendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza in codice rosso Giuseppe al vicino pronto soccorso S. Maria delle Grazie di Pozzuoli. Purtroppo a causa del violento urto con l’asfalto il povero Giuseppe dopo poco l’arrivo al nosocomio è deceduto. Inutili le manovre disperate dei medici che hanno fatto tutto il possibile per rianimarlo. Sul caso indagano gli Agenti delle Polizia Municipale. Intanto il magistrato di turno ha disposto l’esame autoptico sul corpo del 15enne che è stato trasferito presso il policlinico di Napoli. Giuseppe era originario del rione Traiano un popoloso quartiere di Pozzuoli e tra una settimana avrebbe compiuto gli anni. Per fortuna è andata decisamente meglio per il suo amichetto che se la caverà con qualche giorno di ricovero in ospedale.