CASERTA – Stamattina a San Leucio, in Piazza della Seta, un uomo si è accasciato su una panchina ed è morto improvvisamente. La vittima si chiamava Renato, era di Marcianise, ed aveva 60 circa. Sul posto è arrivata un’ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla fa fare. Pare fosse ricoverato in una clinica.