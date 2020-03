DRAMMA AD AVERSA. Non risponde al telefono, donna trovata morta in casa

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Non risponde al telefono, donna trovata morta in casa. E’ accaduto ieri pomeriggio in via Pietro Rosano ad Aversa. I vigili del fuoco, allertati dai parenti della donna che non rispondeva al telefono, hanno fatto irruzione nell’appartamento facendo la triste scoperta. Probabilmente, alla base del decesso, un malore che non le ha lasciato il tempo, neppure di chiamare i soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.