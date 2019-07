Si sente male mentre fa il bagno. Provvidenziale la presenza di medici in spiaggia. E’ gravissimo

AGG. ORE 11.50 – (Maria Assunta Cavallo) L’uomo che si è sentito male, colpito da un’ischemia, mentre faceva il bagno, ha 50 anni ed è stato immediatamente soccorso da alcuni dottori presenti già sul lido delle sirene. Pare, infatti che questa struttura disponga di servizio medico. Il malcapitato ha seriamente rischiato di annegare a causa del malore. Sul posto, dopo i primi soccorsi, è arrivata un’ambulanza del 118. Il 50enne è stato trasportato in gravissime condizioni nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.

