Dramma dopo lite furiosa, 40enne scaraventata sull’asfalto da un’auto in corsa

SAN TAMMARO – Potrebbe essere stato un forte litigio la causa per cui una donna di 40 anni di Casapulla è stata scaraventata da un’auto in corsa a San Tammaro. L’episodio, non ancora molto chiaro, è accaduto l’altra sera. La donna era in auto con una persona quando quest’ultima, mentre transitava lungo la strada alle spalle del cimitero della zona, ha aperto la portiera, scaraventando la 40enne dall’auto. Trasportata dai sanitari all’ospedale Moscati di Aversa, è stata medicata e giudicata guaribile in pochi giorni.