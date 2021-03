DRAMMA. Francesco muore a soli 19 anni

RIARDO – Francesco Maciariello, 19 anni, è morto negli Stati Uniti, a New York, dove viveva con la famiglia. Si tratta del figlio di Franco Maciariello di Riardo, trasferitosi in America da oltre 30 anni. Nonostante la distanza, la famiglia ha mantenuto i rapporti con la comunità, sconvolta per la perdita del giovane: “E’ così che voglio ricordarti tra le mie braccia, con il tuo sorriso” ha scritto il padre.

“È purtroppo giunta la tragica notizia che a New York – si legge in una nota comunale – all’età di appena 19 anni ha avuto termine il cammino terreno di Maciariello Francesco, figlio di Franco. La causa del decesso, ancora in fase di accertamento, dalle prime informazioni potrebbe essere ricondotta ad un contagio da covid-19. L’amministrazione comunale in questo particolare momento esprimere cordoglio e vicinanza a tutti i familiari, in particolare a quelli presenti nella nostra Comunità: la nonna Iole Cifone ed la zia Maciariello Maria i cugini ed i familiari tutti