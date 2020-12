CASERTA – E’ morto improvvisamente, stamattina, a soli 31 anni Giuseppe Murante Canzano. Lascia nel dolore i genitori, gestori di una nota salumeria di via San Carlo a Caserta, Dora Canzano e Michele Murante. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città. Giuseppe era un giovane sempre sorridente e in tanti ne stanno piangendo, in queste ore, l’improvvisa scomparsa.