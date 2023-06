DRAMMA IN CITTA’. Noto commerciante 50enne si toglie la vita

La tragedia scoperta in mattinata.

PIGNATARO MAGGIORE (Lidia e Christian de Angelis) Drammatica notizia scuote la comunità. Il noto ex commerciante Antonio Cilento di 50 anni stamani nella propria abitazione si sarebbe tolto la vita trafiggendosi con un coltello. La madre anziana non vedendo il figlio alzarsi si è recata in camera e ha fatto la terribile scoperta. Ha richiesto l’intervento dei sanitari ma per l’uomo non vi era nulla da fare. L’anziana ha accusato un malore per lo shock. Incredula la comunità.