Dramma in Via Milano, uomo trovato morto in villa 6 Febbraio 2020 - 08:47

SAN NICOLA LA STRADA – Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina disteso dietro una panchina nella villetta di Via Milano a San Nicola La Strada. Sembrerebbe trattarsi di una persona senza fissa dimora che potrebbe essere deceduta per la gelida temperatura di questa notte.Sul posto un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri.