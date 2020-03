Dramma in via Stellato, 49enne trovato morto in camera dalla madre 27 Marzo 2020 - 20:12

SAN NICOLA LA STRADA – Dramma in via Stellato, questo pomeriggio, a San Nicola la Strada. Un 49enne, Davide S., è stato trovato senza vita dalla madre nella sua camera da letto. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia e i sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso per cause naturali. La salma è stata affidata ai familiari per la sepoltura.