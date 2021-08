DRAMMA. Michele muore a 37 anni. Doveva sposarsi a settembre

SESSA AURUNCA (Lidia e Christian de Angelis) – Ecco chi è il 37enne vittima di un tragico incidente stradale. Si tratta dello stimato e conosciuto Michele Passaretta, di Carano. Passaretta è deceduto ieri sera in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la strada che congiunge Sessa Aurunca a Carano. Tornava dal lavoro, era un valido dipendente del complesso Mamamare.

Al momento non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente: l’uomo in sella al suo scooter ha sbandato e si è schiantato uscendo fuori strada, nonostante i soccorsi e il trasporto all’ospedale San Rocco di Sessa, il suo cuore si è fermato a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. Disposta l’autopsia sul corpo, sul posto per gli accertamenti le forze dell’ordine. Passaretta si sarebbe dovuto sposare a settembre con la sua amata Lucia.

Appena appresa la terribile notizia centinaia i messaggi di addio per Michele.

Fulvio Di Iorio: “Non ci si può opporre alla morte. Ma io non voglio rassegnarmi e voglio continuare a parlarti perché so che puoi ascoltarmi: mi manchi amico mio, manchi a tutti. Senza di te ci sembra di vagare nel vuoto, continueremo a cercarti e non ci stancheremo di far vivere il tuo ricordo finché vivremo. ci rivedremo prima o poi ︎︎ ciao fratello!”

Salvatore Dantuono: “L’ultimo tuo messaggio è stato quello di invitarmi a casa tua per una cena lo conserverò con cura per mostrartelo un giorno per ricordarti che abbiamo una cena in sospeso!!Da domani sentirò la tua mancanza sul lavoro, mi mancherà sentirmi dire totore sei il top!!Fai buon viaggio amico mio !! E cerca di riposare in pace !! Un abbraccio maître!”