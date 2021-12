DRAMMA. Muore di COVID a 30 anni. Aveva appena partorito

CALVI RISORTA– Un grave lutto scuote questa mattina la comunità di Calvi Risorta. Il Covid strappa alla vita una giovane mamma, Morena, di soli 30 anni che aveva appena dato alla luce la sua bambina. A darne notizia è il sindaco Giovanni Lombardi dalla sua pagina social: “La morte di una giovanissima madre, che ha appena dato alla luce una piccola, è qualcosa che la nostra mente non è in grado di accettare. Il Covid non fa distinzioni di età, sesso o razza. La comunità di Calvi Risorta si unisce, affranta, all’immenso dolore della famiglia di Morena e dell’intera comunità di Sparanise che oggi, a causa del Covid, piange la sua vittima più giovane.”