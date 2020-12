Dramma nel giorno di Natale: Anna muore a soli 28 anni

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (Lidia e Christian de Angelis) Muore a 28 anni nel giorno di Natale, comunità sotto shock. Si è spenta la gioiosa e solare Anna D’Orta 28 anni, nel giorno del Santo Natale. Oggi alle 10 si sono celebrati i funerali presso il Duomo di Santa Maria CV. Ad annunciare la triste notizia e ad esprimere il proprio cordoglio i componenti di Ciò che vedo in città – SMCV “Oggi è un Natale ancora più triste per la prematura scomparsa di Anna D’Orta, una ragazza speciale di 28 anni alla quale la vita ha riservato enormi sofferenze ed enormi difficoltà da superare. Quando sostate con la macchina sugli stalli per i disabili, sui marciapiedi, quando usate attrezzature riservate ai disabili, pensate ad Anna, quanto già la loro vita sia dura e a quante difficoltà vanno incontro quando “solo per un minuto” diventate incivili. Anna in paradiso ha abbandonato la sedia e finalmente corre tra gli angeli. Ciao piccola sammaritana, non ti dimenticheremo. Uno degli obiettivi della nostra Onlus è quello di favorire gli svantaggiati e credimi, faremo di tutto per ridurre il divario. Chi vuole salutare Anna per l’ultima volta può farlo al Duomo di SMCV alle 10:00.”