SUCCIVO – Un ragazzo di 23 anni, di origine straniera, è stato trovato in gravissime condizioni nella zona di via Murelle a Succivo, dai poliziotti. Il giovane presentava segni simili a quelli dell’impiccagione. E’ stato condotto, alle 3 di notte, nell’ospedale Moscati di Aversa, dov’è arrivato in gravissime condizioni. Si indaga sul tentato gesto estremo.