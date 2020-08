CERVINO – Nella notte a Durazzano, un uomo di Messercola, Domenico Pascarella, 55 anni, è morto mentre si trovava in una piscina. Probabilmente un malore gli ha stroncato la vita. Sul posto carabineri ed ambulanza. Per il 55enne però non c’è stato niente da fare. Una giornata di festa con gli amici si è trasformata, dunque, in tragedia.