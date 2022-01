MADDALONI – Un operaio di 50 anni, Stefano Anastasio è morto schiacciato dalla cabina di un escavatore. E’ successo ieri pomeriggio in un cantiere stradale a Besana in Brianza, provincia di Monza. Sul posto sono arrivati i soccorsi. L’uomo era originario di Maddaloni ma da tempo residente in Lombardia. Anastasio era residente a Casatenovo nel Lecchese e lavorava per la Costruzioni Sassella.

Qualche giorno fa Novate Milanese era deceduto un 63enne colpito dalla benna staccata da un esavatore.