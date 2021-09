DRAMMA. Professoressa e architetto trovata morta. Lascia tre figli

SAN POTITO – (Lidia e Christian de Angelis) Professoressa e architetto di 58 anni si toglie la vita. Una terribile scoperta ieri da parte dei familiari della stimata docente e professionista, che pare, si sia tolta la vita. I motivi che hanno condotto la donna, sposata e madre di tre figli, potrebbero essere riconducibili al fatto che la stessa stava lottando contro una malattia e forse la disperazione l’ha condotta a prendere tale dolorosa e drammatica decisione.

La donna insegnava presso una scuola media del posto, appena i familiari hanno trovato il corpo riverso in terra hanno allertato i soccorsi ma i sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso, sul posto anche i carabinieri per accertare le dinamiche dell’accaduto. L’intera comunità è sotto shock, Milva Serillo, era molto nota e apprezzata in paese.