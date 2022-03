DRAMMA. Salvato in extremis tre mesi fa, muore nella notte

VALLE DI MADDALONI – Tre mesi dopo essere stato salvato Domenico Natale, 67 anni, non ce l’ha fatta. L’uomo, a gennaio, rischiò di morire, strangolato con la cravatta. Allora, il sindaco Francesco Buzzo e il genero riuscirono a mettere in atto le manovre necessarie a scongiurare il peggio. Natale venne condotto in ospedale, a Caserta, dove si trovava ancora ricoverato. Si stava organizzato il trasferimento in una clinica specializzata di Telese, la situazione sembrava in miglioramento. Purtroppo, però, le sue condizioni sono precipitate, fino a condurlo al decesso di stanotte.