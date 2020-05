DRAMMA SULLA NOLA/VILLA LITERNO. Sfonda il guardrail e vola giù dal viadotto. Ora è gravissimo in clinica

E’ accaduto poco fa

VILLA LITERNO – E’ in gravissime condizioni l’uomo che questo pomeriggio viaggiava sulla Nola/Villa Literno e all’altezza dell’uscita di Castel Volturno ha perso il controllo dell’auto sfondando il guardrail e precipitando giù dall’asse di supporto. P. Cipolletta 50enne di Qualiano era a bordo della sua Fiat Grande Punto e stava procedendo in direzione Mondragone, quando per motivi ancora da accertare, l’uomo è volato giù dalla strada statale. Sul posto i vigili del fuoco di Mondragone che hanno faticato non poco per poter sottrarre l’uomo dalle lamiere, mentre i sanitari del 118 hanno provveduto a stabilizzarlo per poterlo trasportare in sicurezza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Il 50enne presentava diverse ferite al cranio e agli arti.