Dramma. Vigili del fuoco fanno irruzione in casa e lo trovano morto

A lanciare l’allarme è stata la ex moglie preoccupata perchè l’uomo non rispondeva al telefono

SAN NICOLA LA STRADA – Un dramma si è consumato questo pomeriggio a San Nicola La Strada. Un uomo di 74 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione in via Saragat.

Ad allertare la polizia municipale è stata la ex moglie preoccupata perché il 74enne non rispondeva al telefono. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco i quali una volta entrati in casa hanno fatto l’amara scoperta. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 74enne.