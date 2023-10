Droga e armi sul tavolo di casa, resta in cella 43enne

Convalidato il fermo di Raffaele Cefariello.

CASAL DI PRINCIPE. Convalidato l’arresto di Raffaele Cefaliello, il 43enne fermato la settimana scorsa per detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione, falsità materiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

E’ a seguito di una perquisizione domiciliare, eseguita in Casal di Principe presso l’abitazione del 43enne, che i carabinieri della locale stazione, sabato scorso, hanno rinvenuto e sequestrato una pistola, dello stupefacente e una patente di guida falsa riportante dati anagrafici inesistenti.

Sia l’arma, una Walther PPK cal. 7.65, completa di caricatore e 6 cartucce, che la droga (due panetti e due dosi di Hashish per un peso complessivo di gr. 189,6) e la patente falsa erano poggiate sul piano di un tavolo posto nella camera ad uso esclusivo del 43enne.

L’arma, come emerso dagli immediati accertamenti eseguiti dai carabinieri, è risultata essere stata asportata a seguito di un furto in appartamento avvenuto in data 05 novembre del 2017 e denunciato nella stessa data presso la Stazione carabinieri di Monte di Procida.