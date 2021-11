DROGA NEL RIONE. Arrestato fruttivendolo 57enne di MADDALONI

MADDALONI – Nelle scorse ore i carabinieri si sono recati nel rione Iacp di Maddaloni per trarre in arresto Vincenzo Cecere, 57anni e di professione fruttivendolo. L’uomo deve scontare di 5 anni e sette mesi per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel 2016, l’uomo fu sorpreso dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Caserta con 50 ovuli di cocaina.

Le indagini della Squadra Mobile di Caserta, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, riuscirono a svelare l’estensione sul territorio maddalonese di una lucrosa e capillare attività di spaccio, svolta senza tregua, in un quartiere desolante e degradato, attività che aveva attirato gli interessi del clan Belforte, che da sempre esercita il controllo sul territorio di Maddaloni.