DROGA TRA LE VIE DI S.MARIA C.V. Accusato di spaccio, completamente libero 31enne

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Dopo l’arresto avvenuto nei primi giorni di dicembre, avvenimento che provoca una shock sia quando sei colpevole, sia quando sei innocente (sicuramente maggiore l’impressione nel secondo caso), si chiude al meglio l’anno per Massimo Maioriello. Il 31enne di Santa Maria Capua Vetere, finito agli arresti domiciliari dopo il blitz del 4 dicembre operato dai carabinieri in un’operazione volta a svelare il traffico di stupefacenti della città sammaritana guidato da i Del Gaudio, noti anche come Bellagio, ha ottenuto la piena libertà. Ieri, lunedì 30 dicembre, il tribunale del Riesame ha accolto il ricorso del legale di Maioriello, annullando l’ordinanza di custodia cautelare e disponendoli la liberazione dell’uomo, ancora indagato.