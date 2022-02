Due assolti dall’accusa di esercizio abusivo di intermediazione assicurativa

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (gv) Assolti per esercizio abusivo di intermediazione assicurativa.

Davanti al Giudice Monocratico della III sezione penale del Tribunale di S. Maria C.V. , all’esito di una corposa istruttoria dibattimentale sono stati assolti per non aver commesso il fatto, due cittadini sammaritani, D.Zaleski e C. Merone.​

Secondo la tesi dell’accusa gli imputati avrebbero, nel corso del tempo, esercitato attraverso siti on line l’attività di assicuratori, operando per il tramite di​ fantomatiche imprese assicurative, senza averne titoli e requisiti.

Sia gli agenti della Polizia Giudiziaria che personale dell’Ivass, ente che aveva originato l’attività di indagine, hanno ricostruito il modo in cui venivano create​ tali società,​ e come si è risalito agli imputati.

Nessuna prova però​ è stata raggiunta in ordine al diretto coinvolgimento dei due uomini​ nelle vicende oggetto di giudizio.

Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Francesco Parente e Giuseppe De Lucia.