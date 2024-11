Due carabinieri investiti da un’auto fuori controllo guidata da una donna

Per entrambi i militari si sono rese necessarie le cure mediche

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Due carabinieri sono stati investiti pochi minuti fa nell’area industriale lungo l’arteria che collega il cimitero di Santa Maria Capua Vetere con Viale Europa a San Prisco. I militari fermi in zona, nei pressi del ponte, per un incontro con il loro comandante, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati investiti da un’auto guidata da una donna che ne ha perso il controllo e li ha centrati in pieno.

Sul posto un’ambulanza del 118 proveniente da Maddaloni in quanto quella della postazione di Curti era impegnata, fuori territorio, a Casagiove. I due feriti sono stati trasportati, in codice giallo, all’ospedale di Marcianise, e affidati alle cure dei medici