Due casertani in pellegrinaggio. Mille chilometri sui passi della Beata Suor Maria Serafina Micheli

CASAGIOVE/ CASTEL MORRONE – (tp) Emilia Genzano e Michele Casapulla dell’Associazione “Casa Betania Anspi” di Castel Morrone, dopo la benedizione da parte di don Nicola Buffolano e l’augurio di Suor Mirvida, Madre Superiora delle Suore degli Angeli in Casagiove, sono partiti per un pellegrinaggio a piedi lungo mille chilometri, da Imèr (Trento) a Faicchio (Benevento) sui passi della Beata Suor Maria Serafina Micheli.

Il pellegrinaggio è diviso in 50 tappe, con una media di circa venti chilometri al giorno. Durante il loro cammino percorreranno tutte le antiche vie (la via Francigena, il cammino di San Benedetto, la Via degli Dei) ma in particolare calcheranno le orme della Beata Suor Maria Serafina Micheli.

Inoltre i due Pellegrini incontreranno i sindaci dei comuni che toccheranno, i quali apporranno timbro e firma sulla loro agenda di viaggio.