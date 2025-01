Due consiglieri lasciano la maggioranza: nasce il gruppo di opposizione “San Cipriano Alternativo”

La decisione, protocollata nella giornata di ieri, ha colto di sorpresa la maggioranza

SAN CIPRIANO D’AVERSA – (E.D.) Svolta politica nel Consiglio Comunale di San Cipriano d’Aversa, i consiglieri Nicola Martino e Ines Della Gatta, fino a ieri parte del gruppo di maggioranza, hanno ufficialmente costituito un nuovo gruppo di opposizione denominato “San Cipriano Alternativo”.

La decisione, protocollata nella giornata di ieri, ha colto di sorpresa la maggioranza ed è stata accompagnata da un duro comunicato pubblicato sui social dai due consiglieri. Nel documento, Martino e Della Gatta criticano apertamente la gestione amministrativa del sindaco Caterino, denunciando una mancanza di programmazione condivisa e di trasparenza nell’operato degli assessori.

“Non abbiamo mai avuto l’opportunità di discutere dello sviluppo del nostro territorio. Non sono mai state organizzate riunioni in cui gli assessori illustrassero le loro attività, né è stata effettuata una programmazione condivisa. Nell’ultimo periodo, presumiamo che tutte le decisioni siano state dettate da logiche politiche in vista delle future elezioni comunali”, hanno affermato.

Alla luce di queste considerazioni, i due consiglieri dichiarano di non riconoscersi più nella maggioranza e di voler promuovere una gestione amministrativa più trasparente, partecipativa e orientata allo sviluppo del territorio. La rottura arriva pochi giorni dopo un’altra polemica sollevata da Nicola Martino, ex assessore alle Politiche Giovanili, che aveva espresso su Facebook il suo disappunto riguardo alla gestione della campagna elettorale del Forum Giovani di San Cipriano d’Aversa, in programma domenica 19 gennaio.

“Ho ricevuto segnalazioni di figure istituzionali di primo piano che sostengono apertamente una specifica lista, comportamento che compromette l’equità della competizione. Questo non è un invito a escludere i padri dal supportare i propri figli; anzi, il vostro sostegno è prezioso. Tuttavia, la presenza di cognomi riconducibili a esponenti della giunta comunale e del consiglio nelle liste suggerisce un coinvolgimento diretto che altererà la natura della competizione. Invito tutti a riflettere sull’importanza di rispettare i limiti di età stabiliti, garantendo ai giovani l’opportunità di partecipare senza influenze esterne. Confido nella vostra collaborazione per preservare l’integrità

della competizione e invito l’amico Marcantonio Cecoro, Assessore alle Politiche Giovanili, a intervenire prontamente nell’interesse dei nostri ragazzi”, ha dichiarato Martino.

Martino e Della Gatta hanno ribadito il loro impegno per un’opposizione costruttiva, una scelta che non va letta contro qualcuno ma a favore del territorio. “Vogliamo rappresentare un’alternativa concreta, che metta al centro il dialogo con i cittadini e un reale ascolto delle loro esigenze. L’opposizione non sarà un muro contro muro, ma uno strumento per proporre soluzioni e monitorare che l’amministrazione agisca nell’interesse collettivo”, hanno precisato.

La costituzione di “San Cipriano Alternativo” rappresenta un significativo cambio di assetto per il consiglio comunale, sollevando interrogativi sull’equilibrio interno alla maggioranza e sul futuro delle politiche locali. Al momento, il sindaco Caterino non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla decisione di Martino e Della Gatta. Tuttavia, l’accaduto potrebbe segnare un punto di svolta per l’amministrazione, con possibili conseguenze sulle prossime scelte politiche e sulla dinamica del consiglio comunale.