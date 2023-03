Due detenuti evasi dal carcere minorile in fuga verso il casertano. ECCO CHI SONO E PERCHE’ ERANO RECLUSI

Oggi entrambi maggiorenni erano reclusi per ..

CASTEL VOLTURNO – Detenuti evadono dal carcere di Airola, continua la fuga. Si tratta di B.R., 22 anni, di Castel Volturno e C.F.P., 22 anni anche lui, napoletano della zona di Borgo Sant’Antonio Abate. Sono loro i due ragazzi fuggiti dal carcere minorile di Airola la scorsa notte. Il primo è detenuto per rapina aggravata e aveva ancora 20 mesi da scontare, mentre il secondo avrebbe terminato di espiare la condanna per ricettazione nei primi giorni del 2025. Si sono dati alla fuga dopo aver forzato la loro cella uscendo dal retro dello stabile di via piazza Vittoria.

Avrebbero

raggiunto a piedi il vicino comune di Forchia dove hanno rubato un mezzo della raccolta rifiuti con cui si sono poi diretti verso il Casertano.