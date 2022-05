CASERTA – Ieri sera due persone sono rimaste ferite in una colluttazione finita a coltellate. La vicenda non è ancora chiara, ma stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, un extracomunitario ha aggredito un uomo del posto di quasi 80 anni dopo un alterco avvenuto in località Ponteselice. E’ successo in una traversa di via Montesemola. Ne è nata una colluttazione. M.S. 78 anni e S.M. 27 anni, straniero hanno riportato entrambi ferite da taglio alle braccia, giudicate non gravi.