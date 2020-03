Due morti in città in poche ore, indagini in corso

CASTEL VOLTURNO – Potrebbero essere legati i decessi di due uomini, ieri, a Castel Volturno. Poco dopo le 19 un uomo è stato trovato privo di vita in via Modigliani, C.D. 5oenne del posto. Qualche ora dopo in un casolare alle spalle del centro Fernandes è stato rinvenuto senza vita A.R.45 anni nazionalità italiana. Lo scenario che si è presentato ai carabinieri sembra essere simile a quello precedente. In entrambi i casi un mix di droga potrebbe essere la causa di entrambe le tragedie, considerando anche che sempre sul territorio di Castel Volturno , ieri, un extracomunitario è stato salvato dalle conseguenze di una possibile overdose.