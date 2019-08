AVERSA – Ieri pomeriggio, intorno alle 19, due ragazzine di 15 anni sono finite all’ospedale Moscati perchè in coma etilico. Le due amiche erano reduci da un hannening e mentre passavano in via Torrebianca, una di loro si è accasciata, seguita dalla compagna. Il tutto sotto gli occhi dei passanti che hanno subito allertato il 118. Le due ragazzine sono state trasportate in ospedale, in coma etilico.