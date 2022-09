Due rapine in farmacia in mezz’ora: condannati due operai

L’altro indagato ha scelto il rito ordinario

SAN CIPRIANO D’AVERSA/CASAL DI PRINCIPE – Quattro anni e 8 mesi per Michele Simonetti, 28 anni, e 4 anni e 2 mesi per Marco Simonetti, 44 anni, entrambi di San Cipriano d’Aversa, operai edili domiciliati a Crevalcore (Bologna) ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso.

E’ quanto stabilito dal gip Alberto Gamberini del tribunale di Bologna all’esito di rito abbreviato in cui i due rapinatori s rispondevano di 2 rapine a mano armata commesse il 7 gennaio 2020, a pochi minuti di distanza l’una dall’altra, ai danni di due farmacie. L’altro indagato, Giuseppe Puocci, 31enne di Casal di Principe, ha scelto il rito ordinario.