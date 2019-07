Due scippi nel giro di pochi giorni. Un uomo ed un ragazzino….

SANT’ARPINO – (Christian e Lidia de Angelis) Allarme scippi in paese, ecco la dinamica. Si sono susseguiti due episodi a distanza di pochi giorni. Il primo è avvenuto sabato 13 luglio, nel tardo pomeriggio, nei pressi di via Rodari, dove è stata scippata della borsa una donna anziana che era rimasta impigliata, così il balordo ha pensato bene di trascinarla per diversi metri fino a quando la malcapitata non ha ceduto. Per fortuna pare che l’anziana non abbia riportato gravi lesioni ma solo qualche escoriazione dovuta al trascinamento sullo asfalto.

L’altro episodio è avvenuto stamattina intorno alle ore 7:30 circa, all’incrocio di via de Simone, nei pressi dello store “PUNTO e VIRGOLA” quando il bandito ha rubato degli orecchini ad una donna. La dinamica, in entrambi i casi, è sempre molto simile: si accosta alla vittima di turno un uomo di mezza età con a seguito un ragazzino, forse per insegnargli il “mestiere”o come diversivo per fare abbassare la guardia alle “prescelte”, che probabilmente vedendo un ragazzino si tranquillizzano, poi passa all’attacco.

Il balordo agisce in pochi secondi, non dando neanche il tempo alla vittima di capire cosa stia succedendo. Da indiscrezioni pare che l’uomo abbia un intercalare tipico dell’area a nord di Napoli. Secondo le prime idiscrezioni trapelate, sembra che le vittime abbiano già provveduto a sporgere denuncia, saranno ora gli inquirenti a indagare e risalire all’identità del malvivente, qualora dovesse risultare che il ragazzino al suo seguito è il figlio potrebbe perdere anche la patria potestà. Si consiglia di prestare massima attenzione.