Due vittime in dieci giorni nello stesso stabilimento. Patrizio, morto a 19 anni, era stato assunto solo tre mesi fa. “Servono controlli approfonditi”

Le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Borrelli: “Sicurezza sul lavoro sia priorità”

GRICIGNANO D’AVERSA – Era stato assunto tre mesi fa Patrizio Spasiano, il 19enne residente nel Napoletano, deceduto in fabbrica a Gricignano d’Aversa dopo essere stato colpito da una fuga di ammoniaca mentre si stava occupando della manutenzione di un serbatoio. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri nello stesso stabilimento dove solo dieci giorni fa ha trovato la morte Pompeo Mezzacapo, 39enne schiacciato dal ribaltamento di un muletto.

“La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta. Chiedo che vengano effettuati controlli approfonditi all’interno dell’azienda dove hanno perso la vita questi due lavoratori. I dati parlano chiaro, sono stati circa mille i morti sul lavoro nel 2024, una catastrofe immane e ingiusta che richiede una strategia concreta. Nella fabbrica di Gricignano d’Aversa è la seconda tragedia a distanza di dieci giorni. Il 31 dicembre ha trovato la morte un operaio di 39 anni che ha lasciato tre figli. Non possono essere considerate solo delle tragiche fatalità, serve prevenzione, approfondita e scrupolosa. Lì dove non è garantita la sicurezza ai lavoratori occorre intervenire con misure drastiche e incontrovertibili, sanzionando duramente chi viola le regole. Il lavoro è un diritto sacrosanto ma non a rischio della vita”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra.