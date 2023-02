Duplice delitto Caterino-De Falco: tre pentiti sfilano davanti ai giudici

A marzo l’udienza a carico dei quattro imputati di concorso esterno in omicidio: Corrado De Luca, Sandro e Agostino Moronese e Raffaelina Nespoli.

SANTA MARIA CAPUA VETERE Nuovo giudice a latere nel procedimento in corso per il duplice omicidio Caterino-De Falco, che riprenderà nel mese di marzo. Sotto processo per l’efferato delitto Corrado De Luca e la famiglia Moronese (Sandro e Agostino Moronese e Raffaelina Nespoli) che avrebbe ospitato gli esecutori materiali del delitto, nella propria abitazione. I quattro rispondono di concorso esterno in omicidio. A marzo, tra l’altro, verranno ascoltati i pentiti Giuseppe Misso, Francesco Zagaria e Bruno Lanza. Ricordiamo che la condanna a morte dei due fu decretata da Antonio Iovine, Michele Zagaria, Giuseppe Caterino, Francesco Schiavone Cicciariello che, unitamente a Giuseppe Misso, Nicola Panaro, Bruno Lanza, Enrico Martinelli, Claudio Giuseppe Virgilio hanno optato per il rito abbreviato (condanna all’ergastolo per Michele Zagaria, Pasquale Spierto, Enrico Martinelli e Giuseppe Caterino e

