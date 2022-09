DUPLICE OMICIDIO CATERINO-DE FALCO. Il braccio destro di Antonio Iovine “vince” al Riesame

Il tribunale ha confermato la “sua” prima ordinanza, ritenendo insussistenti i gravi indizi nei confronti dell’ex braccio destro di O Ninn

SAN CIPRIANO D’AVERSA (g.v.) – Il tribunale del riesame di Napoli ha accolto per la seconda volta la tesi della difesa legale di Corrado De Luca, nel procedimento relativo alla misura cautelare in carcere richiesta e ottenuta dalla Dda di Napoli per il braccio destro del boss – divenuto collaboratore di giustizia – Antonio O’ Ninno Iovine sul caso del duplice omicidio di Sebastiano Caterino e Umberto De Falco avvenuto il 31 ottobre del 2003 a Santa Maria Capua Vetere.

Si tratta di un secondo passaggio presso la corte del Riesame, poiché già in un primo caso era stata annullata l’ordinanza di custodia cautelare. La corte di Cassazione, sul ricorso per la direzione distrettuale antimafia, però, aveva annullato la decisione del tribunale partenopeo, ordinando il rinvio e quindi in pratica la ripetizione della decisione.

Tuttavia, il tribunale del riesame di Napoli ha confermato la “sua” prima ordinanza, ritenendo insussistenti i gravi indizi nei confronti dell’ex braccio destro di O Ninn, accogliendo la tesi dei difensori, gli avvocati Domenico Della Gatta e Lino Mascia.

Una decisione che, però, poco cambia nella sostanza, visto che Corrado De Luca resta in carcere per altri reati.