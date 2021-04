Duplice omicidio di CAMORRA. Assolto il boss Bidognetti, condannato Cantone

CASAL DI PRINCIPE – La Terza Sezione della Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha mandato assolto il boss Francesco Bidognetti dall’accusa di essere il mandante dell’omicidio di Francesco Di Chiara ‘o peccator e del ragioniere Tobia Andreozzi. Per il duplice delitto del 30 agosto 1990 è stato condannato all’ergastolo Raffaele Cantone, in qualità di killer. Dario De Simone, invece, oggi pentito, ha avuto una riduzione di pena ad 11 anni, in quanto considerato “messaggero” del clan.

Andreozzi, ragioniere incensurato, venne ucciso solo perchè trovava con il vero obiettivo dei killer, cioè Francesco Di Chiara. I corpi delle vittime furono rinvenuti in una BMW 73, lasciata sul ciglio una stradina di campagna: erano stati crivellati da colpi d’arma da fuoco.