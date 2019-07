Duplice omicidio fuori al bar, 52enne attende la Cassazione

SAN FELICE A CANCELLO – E’ fissata per il 9 settembre prossimo l’udienza durante la quale la Cassazione si pronuncerà sull’ordinanza di custodia nei confronti di Francesco D’Angelo, il 52enne di Durazzano, in carcere dallo scorso 1 aprile con l’accusa di aver ucciso a colpi di fucile, il pomeriggio del 31 marzo, Mario Morgillo, 68 anni e suo genero Andrea Romano, 49enne, entrambi di San Felice a Cancello.

Quando era comparso dinanzi al giudice per la convalida del fermo, eseguito dai carabinieri, D’Angelo non aveva risposto alle domande ma aveva rilasciato alcune dichiarazioni spontanee. Sostenendo che quel giorno

dopo pranzo, si era accorto di essere seguito dalla Ford Focus sulla quale viaggiavano Morgillo e Romano.

Preoccupato, aveva allertato i carabinieri, poi, non avendo più visto quella macchina, aveva pensato che tutto fosse tornato alla normalità. Per questo si era fermato in piazza Galilei, nei pressi di un bar e della scuola media, dove, all’improvviso, si era trovato di fronte, peraltro contromano, la Ford Focus, che il conducente aveva parcheggiato in modo da sbarrargli il transito.

Secondo D’Angelo, i due occupanti sarebbero scesi impugnando una pistola e lui, a quel punto, aveva fatto altrettanto, uscendo dall’abitacolo e sparando. Poi si era allontanato ed aveva fatto scattare l’allarme.

Un delitto scatenato dalla conflittualità esistente con i Morgillo, nata nell’aprile dello scorso anno, quando a Santa Maria a Vico l’allora 51enne era rimasto coinvolto in un incidente, finito al centro di un procedimento della Procura di Santa Maria Capua Vetere, con Gennaro Morgillo, allora 30enne, figlio di Mario.