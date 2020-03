E’ ALLERTA METEO. 24 ore con rischio neve, gelate e vento forte

CASERTA – La Protezione civile della Campania ha emanato un’allerta meteo dalle 14,00 di oggi per venti forti, nevicate e gelate. Sarà in vigore fino alle 14 di domani, giovedì 26 marzo. Rischi si prevedono su tutto il territorio ad esclusione delle zone della Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Sele e Basso Cilento.

Nel bollettino si parla di nevicate con accumuli deboli o puntualmente moderati oltre i 400 metri e localmente anche a quote inferiori; quota neve in graduale risalita dalla sera. Gelate persistenti a quote superiori ai 400 metri e, localmente, anche a quote inferiori; quota gelate in graduale risalita dalla sera