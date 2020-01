E’ del 31enne scomparso a S.CIPRIANO il corpo trovato alla stazione di ALBANOVA

SAN CIPRIANO D’AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Brutte notizie l’uomo morto alla stazione è Michele Diana, il 31enne scomparso da casa. Purtroppo abbiamo appreso da fonti attendibili che il corpo senza vita dilaniato dalle rotaie del treno della stazione di Albanova, domenica mattina è Michele Diana. Ieri abbiamo diramato l’appello per ritrovare questo 31enne, simpatico e socievole, che si era allontanato da casa sabato mattina, poi la sera era rientrato, e domenica mattina preso dopo essersi svegliato ha salutato la madre Anna, con un bacio e ha detto “sei stata una brava mamma” dopo è uscito e non ha dato più notizie di se, non aveva ne i documenti e neppure il cellulare con se, ci riferiscono che ultimamente era depresso, poichè non trovava lavoro, ma nulla avrebbe fatto pensare ad amici e familiari la sua intenzione di togliersi la vita.

Domenica infatti si è recato in stazione ha percorso i binari e a circa 500 metri si è steso in atteso del treno, la scelta dei binari della stazione è proprio perchè amava i viaggi, forse, una scelta non casuale. A confermare che il corpo è di Michele anche le immagini delle telecamere della stazione visionate dalla polizia del posto fisso di Casapesenna, nessun dubbio, purtroppo, quel corpo è di Michele, i suoi familiari si sono recati presso medicina legale per riconoscere i resti, su cui sarà eseguita l’autopsia, l’uomo non avrebbe lasciato biglietti di addio, sotto shock l’intero paese e l’agro aversano. Diana era un bravo ragazzo che voleva lavorare e viaggiare, la sua passione, ma il male oscuro della depressione lo ha portato ad un terribile gesto estremo. Nei prossimi giorni i funerali, quando la salma sarà restituita alla famiglia.