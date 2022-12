È di Mondragone il nuovo comandante della Polizia municipale di Teverola

MONDRAGONE/TEVEROLA (Maria Assunta Cavallo) – Il nuovo comandante della Polizia municipale di Teverola è la mondragonese Sabrina del Prete

Laureata in giurisprudenza con diversi master e corsi professionali post lauream, Sabrina ha iziato la sua carriera di agente di polizia municipale dalla città di Milano per poi approdare a Santa Maria Capua Vetere, Mondragone, Torre Del Greco, Castel Volturno. In questa ultima è stata responsabile della segreteria Comando e del settore edilizia. L’occasione giusta è arrivata con la partecipazione al concorso pubblico categoria D, bandito dal comune di Teverola dove la 42enne è risultata prima tra gli idonei. Una nuova avventura iniziata dunque ieri, lunedì 12 dicembre 2022, con tanta voglia di fare bene, usando gli stessi ingredienti di sempre: professionalità, amore verso il proprio lavoro ed umanità.