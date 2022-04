È dove si fa ricerca che riceverai le cure migliori. Dona il tuo 5×1000 all’I.R.C.C.S. NEUROMED

COMUNICATO STAMPA – Destina il tuo 5xmille all’IRCCS NEUROMED. È un gesto semplice, che non costa nulla e che per i nostri ricercatori diviene un impegno concreto. L’impegno di lavorare ogni giorno per trovare cure sempre più efficaci per il Parkinson, l’Alzheimer, l’Epilessia, i Tumori Cerebrali e le altre patologie del sistema nervoso.