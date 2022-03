È match casalingo contro l’Endas Capua. Nuovo Basket Marcianise, a caccia dei due punti

COMUNICATO STAMPA – Entriamo nel vivo del recupero dell’8ª giornata del Campionato di basket maschile di Prima Divisione Girone A, ultima della regular season. Un’altra sfida casalinga attende il NBM. Alla Palestra di Caivano, sarà Nuovo Basket Marcianise Vs Endas Capua. La sfida contro l’Endas, quarta con quattordici punti in classifica, è al tempo stesso insidiosa, considerando che la formazione ospite cercherà il pass per la seconda fase. Partita di Campionato che servirà per dare continuità all’ottima fase difensiva vista contro Mugnano e mantenere i movimenti offensivi che fino ad ora hanno premiato come secondo miglior attacco del Campionato, la compagine marcianisana e che conterà di proseguire. Marcianise arriva quasi al completo in vista del match casalingo con l’Endas Capua, aspettando solo il ritorno in campo del lungo Danilo Russo, capitano del NBM, out da due mesi.

I convocati del NBM per l’incontro casalingo di sabato sono: Daniele Russo, Dario Pappagallo, Emanuele Madonna, Ermanno Zanforlino, Francesco Tommaso, Vincenzo Musone, Lele Salzillo, Mario Cioffi, Michele Musone, Nicola Natale, Nicola Falco e Pasquale Delli Paoli. La sfida contro Capua, potrà dare un’impronta importante al prosieguo dello stesso Campionato, in vista della seconda fase. Sarà importante vincere per raggiungere la seconda fase, con otto punti, chiudere al meglio la regular season e porre un giusto accento in vista di un altro rush fondamentale della stagione. Palla a due, sabato 26 marzo alle h 18:30 al Palestra della scuola media Don Milani, di Caivano, Napoli.